Filho de Letícia Spiller é detido com droga

Pedro Novaes (19 anos), filho do casal de atores Letícia Spiller e Marcello Novaes, foi detido com drogas na madrugada de ontem (7), na Região dos Lagos, no Rio.

Acompanhado da namorada e de três amigas, o jovem foi parado em uma blitz pela Polícia Rodoviária, que encontrou, segundo eles, duas “trouxinhas” de maconha. Uma estaria com Pedro e a outra com a namorada dele.

O grupo de amigos, que estava em um Toyota Hilux, foi levado para a 82ª Delegacia Policial, em Maricá. Pedro e a namorada foram autuados e vão responder por posse e uso de entorpecentes.

Além de Pedro, Letícia também é mãe da pequena Stella Loureiro, de 7 anos.