Pastor é investigado por abusos sexuais em Goiânia

As autoridades de Goiânia investigam três denúncias recentes contra o líder religioso Esney Martins da Costa por abuso sexual. Ele atua como pastor na igreja Renascendo para Cristo, na qual a sede fica localizada em um bairro de classe média, em Goiânia.

Martins se reportava aos frequentadores da igreja como um intérprete da vontade de Deus. Desta forma, ele conseguia molestar suas vítimas, como contou o programa Fantástico deste domingo (1º).

A defensora pública Gabriela Hamdan enumerou as violações que o pastor é acusado.”Crime de estupro, crime de importunação sexual. Tem também a posse sexual mediante fraude, tem crime de ameaça, crime de lesão corporal, porque ele batia nas vítimas”, explicou.

Relatos

“Ele falava que era para o meu crescimento espiritual, que era pra eu crescer na vida. Ele às vezes confunde até a mente da gente em acreditar que o que ele faz vem de Deus”, afirmou uma das vítimas.

A mulher ainda tinha sido abusada quando criança e, ao revelar isso para o pastor, ele disse que ela teria que passar pelo abuso de novo para superar. “Você vai ter que passar pela ferida para ser curada. E aí eu fiquei: ‘meu Deus, eu vou ter que ser molestada de novo para ser curada de um trauma que eu tive na infância?’ Então isso não me deixava dormir”, disse.

O pastor continuou agindo da mesma maneira com outras mulheres.“Falava que eu era lésbica e que precisava de tratamento, tratamento de Deus. Na época eu trabalhava, tinha um emprego muito bom. E ele disse que eu tinha que sair do emprego e depender de Deus. Ele falava que minha família não prestava e que eu tinha que me afastar da família”, disse uma segunda vítima.

Uma mãe descobriu ao pegar o celular da filha de 16 anos, que ela sofria abusos vindos do pastor. “Todas as vezes que ela ia, ela chegava em casa chorando e se mutilava — as pernas, as costas. E eu comecei a desconfiar. Foi um choque. Quando eu vi aquilo, o meu mundo desabou. Eu morri ali. Eu me sinto culpada, eu me sinto culpada por tudo, mas eu também fui vítima disso tudo. Ele me enganou!”.

Registro das denúncias

Depois de serem encaminhadas para a Defensoria Pública, as denúncias chegaram até a delegacia da Mulher. De acordo com as autoridades, a importunação sexual já está comprovada.

Em uma nota divulgada para imprensa, a advogada de Esney contou que ele já foi ouvido pela Delegacia da Mulher e prestou todas as informações pedidas.

Segundo ela, o acusado está à disposição da Delegacia de Proteção à Criança a Adolescente, onde foi aberto o inquérito da vítima mais nova, para esclarecer qualquer denúncia e as denúncias não se tratam de fatos praticados com violência ou grave ameaça.