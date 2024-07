Paris 2024: Rafaela Silva vence georgiana e está na semifinal do judô

A judoca Rafaela Silva estreou com vitória nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e está classificada para a semifinal do judô, onde disputará a chance de sua segunda medalha. Ela venceu a georgiana Eteri Liparteliani com tranquilidade em menos de dois minutos de combate.

Numa luta em que não pareceu ser ameaçada, Rafaela conseguiu usar melhor sua pegada no judogi da adversária para aplicar com um uchi-mata (técnica em que se projeta o oponente usando uma das pernas e o quadril), que pontuou com um primeiro waza-ari.

Rafaela Silva enfrenta na semifinal a sul-coreana Mimi Huh, numero 3 do ranking mundial até 57kg. O combate está programado para o fim desta manhã, às 11h (horário de Brasília).

Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, Rafaela Silva almeja sua segunda medalha olímpica da carreira. A judoca brasileira de 32 anos foi ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 e contou tudo sobre essa trajetória na reportagem de capa de CLAUDIA em junho deste ano.

Quem é Rafaela Silva?

Rafaela Silva é uma das maiores judocas da história do Brasil. Nascida e criada na comunidade da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, ela superou diversas dificuldades para se tornar uma campeã olímpica e mundial.

“Nunca fui capa de revista. Meus pais ainda nem sabem, mas vão ficar orgulhosos. Quando a gente era criança, meu pai trabalhava como entregador, e sempre levava uma foto nossa com medalha [a irmã dela, Raquel, também lutava judô] para mostrar para os amigos. Com certeza vão ficar felizes”, disse a atleta na ocasião.

Rafaela entrou para a equipe principal da Seleção Brasileira aos 16, no mesmo ano em que levou o título mundial do sub- 20. Na categoria profissional, chegou a lugares inéditos: é a única judoca brasileira a ganhar o ouro nos Jogos Olímpicos, no Pan-Americano e no Mundial.

O plano mais próximo de Rafaela Silva já está definido: tomar litros de refrigerante assim que as Olimpíadas terminarem. “Eu tomava muito refrigerante, desde manhã, com pão e ovo. Mas precisei parar, porque perder peso é difícil. Não vejo a hora de poder tomar de novo. Já falei que não vou aparecer nos treinos por um tempo”, brincou a judoca em entrevista para CLAUDIA.