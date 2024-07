Nadadora brasileira é expulsa da Olimpíada de Paris; entenda

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) revelou, neste domingo (28), que puniu dois atletas da natação, sendo um deles expulso dos Jogos Olímpicos de Paris. Os motivos, segundo a organização, seriam “atos de indisciplina”. Gabriel Santos foi punido com pena de advertência, mas a situação mais grave é de Ana Carolina Vieira, que foi desligada e retornará ao Brasil.

Ainda de acordo com o comunicado, o chefe da equipe brasileira de natação, Gustavo Otsuka, relatou, neste sábado, que Ana Carolina e Gabriel Santos haviam deixado a Vila Olímpica sem autorização durante a noite da última sexta-feira, 26.

Gabriel aceitou a advertência, contudo, Ana Carolina demonstrou uma postura “desrespeitosa e agressiva” após ter recebido o alerta do COB. Por esse motivo, a nadadora foi desligada da delegação, e não disputará mais os jogos. A orientação é que a atleta retorne ao Brasil imediatamente.

Veja a nota na íntegra:

“O Comitê Olímpico do Brasil (COB) recebeu neste sábado, 27, um comunicado do Chefe da Equipe Brasileira de Natação, Gustavo Otsuka, com a informação de que os nadadores Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos cometeram atos de indisciplina.

Com isso, de comum acordo com os membros da Comissão Técnica da modalidade, com o Chefe da Equipe e com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), o COB decidiu punir os dois atletas por terem deixado a Vila Olímpica sem autorização durante a noite da última sexta-feira.

Além desse fato, a atleta Ana Carolina, de forma desrespeitosa e agressiva, contestou decisão técnica tomada pela comissão da Seleção Brasileira de Natação.

Assim, o atleta Gabriel Santos foi punido com a pena de advertência e a atleta Ana Carolina Vieira, com a pena de desligamento da delegação. Ela retornará ao Brasil imediatamente.”

