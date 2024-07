Willian Lima garante primeira medalha do Brasil na Olimpíada de Paris

Após uma disputa acirrada, o brasileiro Willian Lima conquistou a medalha de prata na final da categoria até 66 kg do judô, garantindo a primeira medalha do Brasil nos Jogos de Paris. O atleta foi derrotado pelo japonês Hifumi Abe, que garantiu o a medalha de ouro.

Aos 24 anos, Willian estreou no torneio deste domingo superando Sardor Nurillaev, do Uzabequistão. O brasileiro precisou de apenas 3 minutos e 53 segundos para encerrar o combate. Em seguida, nas oitavas, venceu Serdar Rahiminov, do Turcomenistão, após seu adversário receber três shidôs (punições).

Nas quartas, foi a vez de eliminar Baskhuu Yondonperenlei, da Mongólia. Após uma pausa para o adversário enfaixar a cabeça, Willian Lima apostou em um yoko-guruma e conseguiu um waza-ari. Já na semi, contra Gusman Kyrgyzbayev, do Cazaquistão, venceu no golden score. Na final, foi derrotado por Hifumi Abe.

Vale lembrar que este é o 25º pódio do Brasil no judô, a modalidade que mais rendeu medalhas para o país na história dos jogos olímpicos.

Quem é Willian Lima

Por conta de uma série de conquistas nacionais e internacionais, Willian Lima vem se tornando um dos nomes mais relevantes do judô nos últimos anos. Em 2021, o atleta conquistou o ouro no Campeonato Pan-Americano de Judô em Guadalajara.

Em 2022, foi campeão na equipe mista do Pan de Lima. Já no ano seguinte, Willian conquistou o bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

