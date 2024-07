Rayssa Leal conquista medalha em Paris 2024 e quebra recorde histórico

Rayssa Leal conquistou o bronze no skate street feminino nos Jogos Olímpicos de Paris, com 253.37 pontos. As japonesas Coco Yoshizawa e Liz Akama conquistaram o ouro e a prata, respectivamente.

Com a façanha, a atleta se reafirma como o talento esportivo mais precoce do Brasil, se tornando a primeira atleta na história a conquistar duas medalhas olímpicas aos 16 anos, superando Dorothy Poynton-Hill, saltadora ornamental estadunidense que realizou a façanha aos 17.

Ainda durante a competição, Rayssa recebeu um 92.88, a maior nota da história da modalidade nas Olimpíadas, seguido de um 88.83, que lhe garantiu o terceiro lugar.

Disputa foi tensa

Rayssa inicou a primeira etapa da disputa de forma excelente, mas o skate acabou escorregando dos pés da brasileira em uma manobra. Mesmo com o erro, a “fadinha” permaneceu segura e pousou da maior escadaria do parque urbano sem grandes complicações, assegurando uma nota de 71.66 na primeira volta.

A atleta realizou uma das melhores voltas da primeira rodada e ficou no topo da classificação, atrás apenas da japonesa Yoshizawa, com uma nota grandiosa de 85.02.

Na segunda volta, Rayssa começou com uma manobra surpreendente no corrimão, mas escorregou na sequência. Ela seguiu na disputa, mas perdeu o skate novamente e decidiu seguir com a nota da primeira disputa, descartando a segunda pontuação de 34.80. Ao final da segunda rodada, Leal se encontrava em sexto lugar no ranking geral e foi para a disputa de manobras precisando aumentar nota para conquistar o pódio.

Na etapa seguinte, cada skatista possuía cinco tentativas e manobras individuais, com as duas melhores notas sendo levadas em conta.

Na primeira tentativa, Rayssa Leal tentou a manobra mais complexa, mas o skate acabou escapando do seu controle, a fazendo cair. Na segunda, conseguiu conquistar um flipside perfeito, garantindo a nota impressionante de 92.88.

Nas duas próximas tentativas, Rayssa não conseguiu completar as manobras, diminuindo as chances de conquistar uma medalha. Porém, na última, a skatista realizou uma brilhante, assegurando a pontuação de 88.83 para subir a terceira posição do ranking e, consequentemente, assegurar a medalha de bronze.

