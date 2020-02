Noite histórica: Parasita ganha duplo Oscar de Melhor Filme

A 92ª cerimônia do Oscar foi histórica. Se as falhas da falta da diversidade foram pauta de discursos emocionantes, a escolha de Parasita em duplo reconhecimento de Melhor Filme Internacional e Melhor Filme do Ano foi inédito e inspirador. Um filme que não é falado em inglês, com diretor que precisa de tradutor e ainda assim é aplaudido de pé era algo que jamais se esperaria da Academia.

O roteiro da cerimônia seguiu o padrão dos outros anos, porém não fez falta ter apresentador, os discursos – com exceção de Joaquin Phoenix e Renée Zellweger que se estenderam – foram em geral curtos e precisos.

Os shows musicais foram empolgantes, desde a abertura com Janelle Monae e Billy Porter em uma apresentação poderosa, onde a cantora aproveitou para fazer uma crítica à falta da diversidade em mais um ano da premiação.

Os vendedores da noite foram: