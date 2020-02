A melhor companhia para o Oscar? Mamãe

Se há uma unanimidade entre os artistas nos Oscars deste ano é a companhia dos artistas. Muitos atravessaram o tapete vermelho com as mães.

A primeira a chegar foi Laura Dern com a mãe Diane Ladd. Diane é uma famosa atriz americana. Ela e a filha foram ambas indicadas a Oscar por suas atuações em 1992. Ao vencer o prêmio este ano, por seu papel em História de um Casamento, Dern dedicou-o aos pais, chamando-os de seus heróis.

Keanu Reeves, que foi só entregar um prêmio, levou a designer Patricia Taylor, sua mãe. Além dele, o neozelandês Taika Waititi foi acompanhado por sua mãe, Robin Cohen. Ao vencer o prêmio por roteiro adaptado por Jojo Rabbit, ele fez uma dedicatória à mãe, que foi quem deu a ideia de adaptar o livro Caging Skies.

Janelle Monáe que fez a apresentação de abertura da cerimônia, passou pelo tapete vermelho de mãos dadas com a mãe, Janet. A atriz e cantora Chrissy Metz, que cantou “I’m Standing With You”, concorrente à melhor canção, do filme Superação: o Milagre da Fé, terminou a apresentação dizendo: “Eu te amo, mãe”.

Para alongar a lista, Charlize Theron também foi acompanhada pela mãe, Gerda Jacoba Aletta Maritz.