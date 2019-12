Mãe denuncia Papai Noel por assediar filha em shopping de BH

No dia em que resolver levar a filha para tirar foto com o Papai Noel shopping, em Belo Horizonte, uma mãe denunciou que o personagem teria assediado a criança, já que o mesmo ficou excitado no momento em que a menina estava no seu colo. Em contrapartida, o homem revelou que não houve assédio.

A mulher chegou a relatar o caso nas redes sociais. O post atingiu a marca de 2 mil compartilhamentos no Facebook, mas depois foi deletado. Na legenda, ela escreveu: “Ontem fui levar minha filha no Big Shopping, ela quis tirar foto com o Papai Noel, o Papai Noel ficou excitado quando ela sentou em sua perna. Eu queria tirar, ele ficava a segurar a menina, minha filha tem 10 anos, ele não queria soltar, ficava virando ela de uma perna para outra, até que eu a puxei do colo dele”, comentou a mãe. –