Ator da Netflix é encontrado morto aos 14 anos

Jack Burns, ator e bailarino escocês de 14 anos, foi encontrado morto em sua casa no início do mês de dezembro. De acordo com o jornal Metro, que divulgou a informação na última terça-feira (11), os pais do garoto acharam seu corpo já sem vida em sua casa, em Greenock, na Escócia.

A morte de Jack não é considerada suspeita pela polícia, ainda segundo o Metro, mas a causa da morte segue desconhecida. Ele fez parte do elenco de diversas séries, como Outlander, In Plain Sight (ou Testemunha Ocular) e a minissérie da Netflix Retribution.

Além disso, ele era um garoto prodígio na escola onde estudava, a St Columba’s School, em Kilmacolm, e era membro da Elite Academy of Dance, que prestou homenagem ao ator através do Facebook. Ele era, inclusive, considerado o “próximo Billy Elliot”, devido ao seu talento no balé.

“É com pesar no coração que compartilhamos esse comunicado. Nós perdemos tragicamente o nosso muito amado estudante Jack Burns. Ele era uma inspiração para todos na Elite e tocou o coração de todos que tiveram o prazer de trabalhar e dançar com ele desde 2012”, dizia a publicação. “Nós, e todos da família de Jack e seus amigos, estamos, naturalmente, completamente devastados e sem palavras e respostas.”

O velório de Jack acontece nesta quarta-feira (12), na St Mary’s Church, também em Greenock.

