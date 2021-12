Palácio Tangará tem programação especial de Réveillon com boa gastronomia

O Palácio Tangará preparou uma programação especial para celebrar a chegada de 2022. Localizado no bairro do Morumbi, em São Paulo, o hotel disponibilizou reservas de dois pacotes de hospedagem para a data, além de experiências gastronômicas para aproveitar a virada do ano.

Para aqueles que procuram uma noite especial e mais intimista, a sugestão é um jantar especial de Réveillon no restaurante Tangará Jean-Georges. O cardápio é assinado pelo Chef Executivo Filipe Rizzato, que preparou um menu de pratos clássicos, como Tartar de Vieira com Yuzu, Limão e Caviar, Carpaccio de Wagyu com Burrata e Aspargos Salteados, Foie Gras com Trufas Frescas, Manga Caramelizada e Jus de Marsala, entre outras receitas.

A experiência está disponível para reservas no valor de R$ 2.900,00 por pessoa, sendo que crianças de até cinco anos não pagam e crianças de seis a onze anos pagam R$ 700,00 cada. Champanhe, harmonização de vinhos, destilados premium e craft cocktails também estão inclusos no valor. Os presentes vão assistir uma apresentação de harpa e poderão degustar drinques ao som de um DJ no bar do hotel.

Já num clima mais descontraído, com música ao vivo e DJ, o restaurante externo Pateo do Palácio oferece um buffet com ilhas de frios, saladas e entradas, pratos principais e sobremesas, acompanhados de champanhe.

Continua após a publicidade

Com harmonização de vinhos, destilados premium e craft cocktails, as reservas também já estão disponíveis para este evento por R$ 2.400,00 por pessoa, crianças de até cinco anos não pagam e crianças de seis a onze anos pagam R$ 500,00 cada. No dia seguinte, 1º de janeiro, o Brunch do Palácio Tangará será servido, com menu dividido em três etapas (entre os pratos estão pães e folhados, massas, ostras, risoto, peixes, tartar de wagyu e sobremesas).

O Brunch de Ano Novo se inicia às 13h e vai até às 17h e o valor é de R$ 490,00 por pessoa, o pacote inclui espumante, vinho, Aperol Spritz e Gin & Tônica. Crianças de até cinco anos não pagam e crianças de seis a onze anos pagam R$ 270,00 cada. A estrutura completa do hotel também pode ser aproveitada em dois pacotes completos, que contam com luxuosas suítes com vista para o Parque Burle Marx.

A primeira opção de pacote inclui dois dias de hospedagem para duas pessoas, café da manhã, jantar de Réveillon no restaurante Tangará Jean-Georges, Brunch de Ano Novo no dia 1º de janeiro e recreação infantil, a partir de R$ 14.438,00.

O segundo pacote inclui também dois dias de hospedagem para duas pessoas, café da manhã, jantar de Réveillon no Pateo do Palácio, Brunch de Ano Novo e recreação infantil, a partir de R$ 13.338,00. Os pacotes podem ser parcelados no cartão de crédito em até 3 vezes sem juros e as reservas são feitas pelo site ou pelo telefone (11) 4904-4001.