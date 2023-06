Palácio do Planalto celebra o Orgulho LGBTQIAP+ em cerimônia inédita

Nesta terça-feira, 27, o Palácio do Planalto organizou uma cerimônia inédita em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. No evento, medidas para proteger os direitos da comunidade foram planejadas com o auxílio de especialistas e defensores da bandeira.

Esta é a primeira vez que a sede do governo federal abre suas portas para receber um evento dedicado a esta data, iniciativa tomada em parceria com o Conselho Nacional das Pessoas LGBTQAIP+ e o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.

"É a primeira vez na história que a sede do governo federal recebe uma cerimônia própria dedicada ao dia internacional do orgulho LGBTQIA+", diz Carmen Foro, Secretaria Nacional de Articulação Institucional

Durante a cerimônia, houveram divulgações de diversas iniciativas de proteção e cuidado à comunidade, como por exemplo, a emissão de um novo selo institucional promovido pelos Correios, sugestão feita pela então deputada federal Erika Hilton, que traz as cores do orgulho LGBTQIAPN+ em uma releitura da bandeira.

“Ter um selo oficial em homenagem ao Orgulho LGBTQIAPN+ é um símbolo de respeito à história de um movimento que ainda luta pelo direito de existir, pelo direito de ser e pelo direito de amar.” contou a deputada durante a cerimônia.

A peça filatélica faz parte da nova modalidade de selos postais lançada pelos Correios: o Selo Institucional. Em breve, à venda em nosso site!

Outra importante divulgação foi uma cartilha disponibilizada pelo Ministério das Mulheres, com informações de enfrentamento à violência contra as mulheres LGBTQ e a formação da equipe de atendimento do Ligue 180.

Outras iniciativas debatidas no evento

Além disso, outras iniciativas foram apresentadas durante a noite, como o edital para organizações da sociedade civil sobre pessoas LGBTQIAPN+; o Chamamento de Boas Práticas em empregabilidade e o Edital de Inclusão Sociodigital, pelo Serpro, que lança o seu primeiro investimento social, destinado às comunidades trans e travesti que possui o objetivo de incluir públicos minorizados no âmbito da tecnologia e viabilizar melhores oportunidades em diversos campos sociais.

Estiveram presentes nesta cerimônia os representantes do Ministério das Mulheres, Ministério da Cultura, Conselho Nacional de Justiça e também os representantes das empresas Uber, 99 e Buser, que assinaram um documento que inclui dez compromissos sociais a favor da proteção das pessoas LGBTQIAPN+.

Algumas dessas realizações inclui o cuidado com campanhas, a sensibilização educacional midiática, a criação de campos que permitem nomear manifestações de discriminação, o compromisso com os protocolos de suporte aos vitimados pela LGBTfobia e a observação ao Art. 15 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) em relação ao registro de acesso ao aplicativo, que em colaboração com as autoridades, facilitam investigar casos de LGBTfobia, entre outros vários compromissos apresentados.

Ao final da cerimônia, os representantes e líderes de movimentos ativistas foram convidados para assistir a iluminação do Palácio do Planalto com as cores do Orgulho.

Para encerrar a cerimônia do Dia do Orgulho, Ministros, autoridades e participantes do evento caminham para conferir a iluminação do Palácio do Planalto, que está com as cores do Orgulho LGBTQIA+