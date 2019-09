Pais de Ágatha falam pela primeira vez sobre a morte da filha

Vanessa e Adegilson, pais da menina Ágatha Félix, que foi morta no Complexo do Alemão na última sexta-feira (20), foram ao Encontro com Fátima Bernardes e falaram pela primeira vez sobre a perda da filha de oito anos.

A mãe da menina contou que, no dia do ocorrido, elas estavam indo juntas para a casa da irmã de Vanessa. “Minha filha era perfeita, desenhava, era estudiosa, obediente. Eu admirava a obediência. (…) A gente se escondia para não acontecer o que aconteceu. A gente se escondia no box do banheiro. A minha princesa. Ela era perfeita. Estou aqui para dizer que ela era perfeita”, contou Vanessa ao programa.

“Ela era uma menina muito inteligente. Está me confortando isso também, porque ela tinha muito amor. Eu pedia a Deus sabedoria para educar a minha filha nesse mundo muito mau. Ela vivia sorrindo, queria ajudar as pessoas. Ela era muito do bem. Ela tinha tinta guache, pincéis. Tinha gibis, sentava na cama e lia. Só não consegui realizar um desejo dela, que era comprar a revistinha da Mônica dos adolescentes. Não consegui achar”, continuou a mãe. O pai, Adegilson, contou que a menina adorava tirar fotos e que quem tomava conta dela a maior parte do tempo era a avó, porque ele e a esposa trabalhavam fora. “Meu anjinho foi para o céu, minha perfeita, meu anjo. Estou chorando com outras mães. Quando via outras notícias, eu também chorava. Ela está no céu, eu sei disso. Estou tendo forças. Todo mundo que está transmitindo essa força, essa oração está chegando ao céu”, terminou Vanessa.

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, falou pela primeira vez sobre o caso na tarde de segunda-feira (23) e culpou o crime organizado e os usuários de drogas pela morte de Ágatha.

