Mãe narradora ganha Fifa Fan Awards

Silvia Grecco, que se tornou conhecida por narrar os jogos do Palmeiras para seu filho, que é deficiente visual, acaba de ser condecorada com o Fifa Fan Awards, prêmio da Fifa The Best dedicado aos torcedores e, acima de tudo, fãs do futebol.

Devido a complicações em seu parto prematuro, Nickollas Grecco não teve um desenvolvimento completo das retinas e por isso não enxerga. A condição, porém, não é empecilho para que ele aproveite as partidas do time de coração, o Palmeiras. Com o auxílio da mãe, que narra lance a lance dos jogos, o garoto de 11 anos acompanha os jogos com a mesma – senão maior – emoção e intensidade que qualquer outro torcedor na arquibancada.

E foi na companhia de Nickollas que Silvia subiu ao palco para agradecer o prêmio. Em seu discurso, ela enfatizou a importância do futebol como agente transformador de vidas e agradeceu a oportunidade de “poder falar para o mundo que a pessoa com deficiência existe, que ela precisa ser amada, respeitada, incluída.”

