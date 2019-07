Pai esbanjava dinheiro arrecadado para tratamento do filho doente

Mateus Henrique Leroy Alves, de 37 anos, é suspeito de desviar cerca de R$ 600 mil doados em campanha para o tratamento do filho João Miguel, de 1 ano e 7 meses. A criança, que tem atrofia muscular espinhal (AME), precisa tomar doses de um remédio caro. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, que investiga o caso, o pai gastou o dinheiro em viagens, perfumes, relógios e roupas de marca.

O homem estaria ainda envolvido em um esquema de prostituição. Com parte da quantia, ele pretendia levar garotas de programas até Salvador e mantê-las em uma casa. Os planos, porém, não deram certo e ele foi preso na segunda (22).

A cidade mineira de Conselheiro Lafaiete recebeu a notícia com perplexidade, já que os moradores se uniram para arrecadar dinheiro para o tratamento do pequeno João Miguel. Em quase um ano, foram arrecadados mais de R$ 1 milhão. A campanha contou também com o engajamento de artistas e jogadores de futebol.

O dinheiro esbanjado por Mateus seria usado para comprar o remédio Spinraza, cuja dose custa cerca de R$ 360 mil. Em vídeos, o pai do menino aparece em hotéis de luxo depois de abandonar a família.

A campanha para arrecadar fundos para o tratamento de Miguel foi encerrada em junho quando a família conseguiu na Justiça o direito de receber o três doses do remédio via SUS. O dinheiro para os outras três doses que ele precisa tomar estava na conta, mas foi gasto pelo pai.

Defesa alega extorsão