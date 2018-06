Três diferenciais que fazem ‘Os Incríveis 2’ valer a pena

Doze anos após o lançamento do primeiro filme, Os Incríveis estão de volta. A história, no entanto, continua exatamente de onde parou. Lembra do ataque da super-escavadeira? Na sequência que estreia nesta quinta-feira (28), finalmente saberemos como a família agiu para tentar impedi-la de destruir a cidade.

Girlpower

A Mulher-Elástica é a grande heroína desse filme. Mesmo tendo vários superpoderosos entrando em ação, todas as histórias giram entorno do retorno dela no combate ao crime. Enquanto isso, Beto Pêra precisa deixar o uniforme de Sr. Incrível guardado por um tempo para cuidar das crianças. É interessante ver na telona essa nova configuração familiar, cada vez mais comum nos lares do mundo todo, principalmente por se tratar de um homem que estava acostumado a ser o provedor da família e agora precisa se adaptar a essa realidade.

Tecnologia

Em pouco mais de uma década, deu para a tecnologia usada pela Pixar para produzir animações em 3D evoluir bastante. Todos ficamos deslumbrados ao ver o primeiro filme, mas design genial da época chega a ficar pobre perto do segundo. Os gestos dos personagens estão muito mais próximos da realidade e todos os elementos ganharam ainda mais detalhes. Está bonito de ver!

Surpresa na dublagem

Assistir a filmes de animação dublados em português é sempre uma experiência positiva, já que as piadas são traduzidas de um jeito caprichado para se conectar com os brasileiros. Mas essa conexão vai além em Os Incríveis 2! Escalaram uma voz especial e muito querida pelos brasileiros para dublar um personagem novo na versão brasileira. Prepare-se para dar boas risadas vendo a estreia dessa personalidade como dublador.