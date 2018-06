Maria Casadevall estrela série da Netflix centrada em mulheres feministas

Mais uma série brasileira está sendo produzida pela Netflix – e parece que vem coisa boa por aí. Ambientada nos anos 1950, Coisa Mais Linda começou a ser filmada nesta semana e conta com um elenco já conhecido pelo público.

A atriz Maria Casadevall, 30 anos, é a estrela da trama na pele de Maria Luiza, uma mulher conservadora, submissa e totalmente dependente do pai e do marido. Contudo, uma virada acontece na sua vida após ser abandonada no Rio de Janeiro. Ela, então, decide ficar na cidade para se dedicar a transformar a propriedade de seu marido em um clube de bossa nova.

Nessa nova trajetória, Maria Luiza será inspirada por suas novas amigas – três mulheres liberais e feministas – : Adélia (Pathy Dejesus), Lígia (Fernanda Vasconcellos) e Thereza (Mel Lisboa). Thaila Ayala também está no elenco como Helô, Leandro Lima como Chico e Ícaro Silva como Capitão. O serviço de streaming ainda não liberou as descrições dos personagens.

Com sete episódios na primeira temporada, Coisa Mais Linda foi criada pela norte-americana Heather Roth (I Was a Greenhouse) e pelo brasileiro Giuliano Cedroni (Copa Hotel). A produção é de Beto Gauss e Francesco Civita, da Prodigo Filmes, para a Netflix.

Sob a direção geral de Caito Ortiz (O Roubo da Taça), a série também será dirigida por Hugo Prata (Elis) e Julia Rezende (Meu Passado Me Condena). O roteiro fica por conta de Patricia Corso (Samantha!), Leo Moreira (3 Teresas) e Luna Grimberg (Holiday).