Orkut “retorna” à web e deixa os internautas eufóricos; entenda

Quem lembra das comunidades, depoimentos e recados do Orkut? A rede social, que esteve na ativa de 2004 a 2014, marcou toda uma geração e foi a antecessora do Facebook. Agora, há uma chance de voltarmos no tempo para reviver a vida na comunidade digital, já que um fã reativou o site nesta terça-feira (4).

O Orkut foi criado em 2004 pelo engenheiro turco Orkut Büyükkökten. No entanto, é preciso reforçar que a volta da rede social não se trata de um “relançamento” oficial. O novo Orkut não tem vínculo com o Google, como antigamente. Ao acessar o endereço orkut.br.com é possível ler o seguinte alerta antes de criar uma conta:

“O Orkut.br está sendo desenvolvido por um fã da rede social que em sua homenagem está recriando o Orkut do zero, buscando utilizar as mesmas ferramentas e design do site original”, diz o texto. “Você não vai ter acesso à sua antiga conta do orkut.com, mas pode criar uma conta nova e adicionar seus amigos, enviar recados, depoimentos, participar das comunidades e muito mais”.

Apesar disso, os internautas que estavam com saudades da rede social já estão comemorando e criaram suas novas contas. Veja algumas reações:

Bom dia para quem já acordou no novo Orkut 😘 pic.twitter.com/6VeQgOxaAW — Roberto guimarães (@pocRegina) August 4, 2020

Entrei nos trends e descobri q o Orkut voltou MEU DEUS EU VOU CHORAR pic.twitter.com/ULLgdfzesL — Mah🧸 (@Mahh_Cris) August 4, 2020

O ORKUT VOLTOU E EU TO CHORANDO MDSSSSSSSS!!!!!! JÁ QUERO IRRRRRRRR pic.twitter.com/97OMaKPDb0 — Aspirando Liberdade 💬🇧🇷🇺🇳🏳️‍🌈🌈✊💪 (@vinnyezito) August 4, 2020

Quem aí lembra dos jogos disponíveis no Orkut, como a Colheita Feliz, Café Mania e dos bonecos personalizados do Buddy Poke?

minha vida no orkut era essa: pic.twitter.com/ZbziGb2sc0 — rafael (@rafaabrl) August 4, 2020

A maior disputa da época do Orkut era p ver quem ficava em primeiro no colheita feliz kkkk pic.twitter.com/nvgq7ZR4IO — Kendy (@XKendy2020X) August 4, 2020

E as avaliações que podiam ser feitas aos perfis? Quem aí lembra do famoso “100% legal” e “100% sexy”?

Saudades de quando eu era julgado assim…

Orkut ⭐ pic.twitter.com/0EJmhWV5Rc — Um Aquariano Diferente! ♒ (@LuccasReymond) August 4, 2020

As comunidades também eram ótimas para conhecer pessoas com os meus gostos que você!

A MAIOR COMUNIDADE DO ORKUT! pic.twitter.com/dERVhPvtNV — Edgar 🐳🐝🍉 (@wnedgar) August 3, 2020

O retorno também deixou os internautas com saudade de outra rede social da mesma época, o MSN.

melhor época Orkut / MSN pic.twitter.com/ZXuMieh4RY — Patrick Freitas (@PatrickFreitas) August 4, 2020

