Austrália planeja ‘caça aos gatos’, com eutanásia em massa; entenda

O governo australiano causou polêmica no mundo inteiro ao divulgar um plano de ação para conter a circulação de gatos no país. Entre as medidas previstas, estão o toque de recolher dos felinos, o controle de bichinhos por residência e a liberação da caça (e até mesmo eunatásia) dos animais que forem capturados na natureza.

A medida controversa vem sendo orquestrada após um relatório das Nações Unidas revelar que os gatos atuam como uma espécie invasora em território australiano, sendo os maiores responsáveis pela perda da biodiversidade no país.

Agora, as autoridades recorrem à atitudes drásticas para reverter o prejuízo à natureza, autorizando o assassinato dos bichanos.

Gatos são os maiores responsáveis pela perda de biodiversidade no país

Tanya Plibersek, ministra do Meio Ambiente australiana, realizou um pronunciamento onde afirmou que os gatos matam, em média, dois bilhões de animais anualmente.

“Este documento de consulta fará perguntas realmente importantes, como,‘devemos ter um toque de recolher para gatos? Os governos locais deveriam ter mais oportunidades de restringir a posse de gatos em sua área?’”, declarou Tanya sobre as novas medidas.

O que pode mudar nos próximos anos

Caso seja aprovada, a medida passa a valer a partir do próximo ano. Com isso, os donos de gatos passarão a ser obrigados a manter os pets em casa durante a noite. Além disso, um limite de gatos por residência será estabelecido, assim como a criação de áreas livres de felinos.

Segundo os dados da pesquisa, os prejuízos dos gatos domésticos e selvagens “se misturam”, e portanto, prevenções serão tomadas para ambos. A professora Sarah Legge, da Universidade Nacional Australiana, realizou um relatório complementar onde descobriu que um gato doméstico mata cerca de 186 mamíferos, aves, répteis e sapos, enquanto os selvagens podem matar até outros 748 animais.

Contudo, apesar do número maior de mortes, os gatos selvagens estão espalhados na natureza, e os domésticos encontram-se em densidades mais elevadas nas cidades.

Problemas de felinos na Austrália não são de hoje

Em 2015, o governo da Austrália se encontrou em uma verdadeira guerra contra os felinos, quando constatou-se um aumento expressivo no número de animais em estado selvagem. Além disso, diversas regiões australianas já possuem restrições rigorosas aos pets. Em Mount Barker, sul do país, cada família não pode ter mais de dois gatos. A Ilha Christmas chegou a proibir a entrada de novos bichanos à região. Já outras áreas australianas exigem que os animais de estimação não saiam de casa sob quaisquer circunstâncias.