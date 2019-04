O susto da mulher que achou corpo de outra mulher em mala

Uma mulher passou por uma situação traumática ao chegar em casa, em um Condomínio em Mauá, no ABC Paulista, na noite de quarta-feira (24). Ela encontrou o corpo de outra mulher dentro de uma mala.

A vítima, Viviane Miranda Maurício, de 26 anos, foi esquartejada e colocada dentro de um armário. O principal suspeito é o marido da dona do apartamento, Pablo, de 22 anos, que está foragido.

O crime aconteceu entre 16h, quando Viviane chegou ao apartamento, e 18h, quando o homem foi visto saindo do prédio. Ao porteiro, ela teria dito que seu nome era Ana Paola e Pablo teria afirmado que ela era sua prima.

Uma hora depois que o suspeito saiu de casa, a esposa chegou em casa e encontrou o corpo da vítima. À polícia, a mulher disse que havia recebido uma ligação do marido à tarde, pedindo que ela não voltasse para casa.

No local, ao lado do corpo de Viviane, foram encontrados e apreendidos a bolsa da vítima, dois celulares, duas facas, uma máquina de cartão de crédito e um pino de cocaína. O suspeito e sua mulher moravam no condomínio há menos de três meses.

O caso foi encaminhado para 1º Distrito Policial de Mauá e registrado como feminicídio. A polícia pediu a prisão preventiva do suspeito.

