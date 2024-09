O que tem na mansão milionária de Gusttavo Lima?

Após ter seu pedido de prisão revogado em uma investigação sobre o esquema de lavagem de dinheiro de jogos ilegais, o cantor sertanejo Gusttavo Lima se viu envolvido essa semana em uma nova polêmica, desta vez envolvendo um de seus endereços milionários no estado de Goiás.

A mansão do cantor, localizada em uma extensa propriedade na região metropolitana da capital goiana, faz parte de uma série de bloqueios de bens expedidos nesta última segunda-feira (23) pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) após Gusttavo ser apontado como um dos principais suspeitos na fuga de pessoas investigadas no processo judiciário.

A fazenda em questão, avaliada em mais de R$ 1 bilhão, possui arquitetura inspirada na Casa Branca, sede de residência presidencial nos Estados Unidos, mas que já foi alvo de diversos memes e comparações nas redes sociais. Confira alguns registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gusttavo Lima (@gusttavolima)

Em um outro registro publicado pelo sertanejo em seu Instagram, Gusttavo aparece em frente à propriedade que conta com colunas no estilo clássico gregoriano, além de escultura em relevo com formato de violão fixada no topo da estrutura, inspirada no selo de uma das produtoras musicais do cantor.

O local ainda conta com salas de estar para mais de 50 pessoas, escritórios equipados, estúdio de gravação e fotografia, suítes com closets integrados, cozinha privativa em espaços estratégicos da residência, home kids, sauna, academia profissional, além de uma piscina com mais de 200 metros quadrados.

Continua após a publicidade

Ainda segundo fontes, a casa foi projetada para comportar mais de sete carros, entre eles modelos de luxo e SUVs que também aparecem na lista de bens bloqueados pelo Estado pernambucano. O local também conta com propriedade privada para funcionários e haras particular.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gusttavo Lima (@gusttavolima)

“O estilo da casa é neoclássico, fachada projetada com distintos detalhes e nobre conceito, inspirada na arquitetura da Casa Branca, para atender a expectativa e fazer jus ao Embaixador”, revelou a empresa responsável pela projeção e construção da residência sertaneja.

Continua após a publicidade

