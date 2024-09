Lookout Cay: tudo sobre os passeios da nova ilha da Disney

A Disney não para de crescer! Agora, os apaixonados por turismo em cruzeiros podem se preparar para uma nova aventura em Lookout Cay, a nova ilha exclusiva que está dando o que falar!

Localizada em Eleuthera, nas Bahamas, essa nova adição promete atividades para todos os gostos e idades.

Mas não se enganem, os cruzeiros da Disney não se resumem apenas à ilha, eles proporcionam expedições em terra. As atividades trazem aos visitantes a oportunidade de se sentirem como verdadeiros exploradores. A seguir, você conhece algumas opções imperdíveis para a sua viagem:

Lighthouse Point : Ponto onde o Oceano Atlântico se encontra com as águas turquesas das Bahamas. Os locais adoram esse lugar para mergulhar e relaxar.

: Ponto onde o Oceano Atlântico se encontra com as águas turquesas das Bahamas. Os locais adoram esse lugar para mergulhar e relaxar. Praia de Areia Rosa : Sim, você leu certo! Essas praia tem areia rosa, resultado da mistura de corais triturados e conchas . É como estar em um conto de fadas, ou talvez, em um completo “mar de rosas”!

: Sim, você leu certo! Essas praia tem areia rosa, resultado da mistura de . É como estar em um conto de fadas, ou talvez, em um completo “mar de rosas”! Ocean Hole: Esse buraco natural, em Rock Sound, é cercado de mistério. Os bahamenses acreditam que ele está conectado ao oceano por cavernas antigas e que suas águas têm propriedades curativas. Além de uma salinidade maior, o que vai deixar você no seu “modo flutuar” muito mais facilmente!

Catedral das Maravilhas : Essa caverna tem um visual de tirar o fôlego, com suas formações rochosas e raízes que parecem ter saído de um filme de fantasia. Um passeio ideal para quem quer se sentir um verdadeiro Indiana Jones!

: Essa caverna tem um visual de tirar o fôlego, com suas formações rochosas e raízes que parecem ter saído de um filme de fantasia. Um passeio ideal para quem quer se sentir um verdadeiro Indiana Jones! Glass Window Bridge: Essa ponte natural é onde as águas agitadas do Atlântico se encontram com as calmas águas de Exuma Sound. E, claro, você ainda pode levar para casa uma obra de arte como lembrança!

Com tantas atividades disponíveis, a ilha promete ser o novo playground das Bahamas. E quem sabe, no meio de tanta diversão, você não dá de cara com a Pequena Sereia?

*Mila Soares reside em Orlando e é especialista em conteúdos sobre parques, hotéis e atrações da região. Suas dicas são compartilhadas diariamente no @cosmopolitando

