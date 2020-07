O que Ghislaine Maxwell pode revelar e o medo de famosos

O depoimento de Ghislaine Maxwell, ex-namorada de Jeffrey Epstein, está gerando ansiedade entre famosos e poderosos na Europa e Estados Unidos. A empresária que foi presa na quinta (2), é acusada de participar diretamente da rede de exploração sexual de menores liderada pelo milionário americano. Segundo testemunhas, era Ghislaine quem selecionava as jovens exploradas e também era ela quem apresentava Epstein à sua rede de amigos. Ghislaine, que cresceu entre os nobres ingleses e era filha do dono da rede de publicações The Mirror, sempre foi bem relacionada no jet set. A preocupação é justamente sobre quem ela pode citar e denunciar por ter participado de alguma forma na rede de pedofilia comandada por Epstein.

Ghislaine, teria chorado muito quando se dirigiu à juíza em New Hampshire, perguntando “por que isso tudo está acontecendo”. A informação foi dada por uma das sobreviventes, que pôde participar da audiência em Ghislaine foi fixada pelo FBI. Embora ainda negue ter participação nos crimes, a empresária pode negociar as informações que possui com o FBI e fornecer provas para reduzir sua própria pena. Entre as acusações contra ela estão conspiração para aliciar menores para viajar e participar de atos sexuais ilegais, entre outros crimes.

“Ela vai citar nomes grandes – não apenas em termos dos que abusaram das menores nas festas de Epstein – mas também daqueles que fizeram acordos financeiros com Epstein ou se beneficiaram com sua ‘generosidade’, incluindo voar em seu jato e hospedar em suas residências”, disse Steven Hoffenberg, um ex-sócio de Epstein disse ao site PageSix.

Ghislaine estava desaparecida desde que Epstein foi preso, em agosto de 2019. Segundo o FBI, eles a localizaram em dezembro e vinham acompanhando seus passos. Segundo Hoffenberg, mesmo após a morte de Epstein (que foi encontrado morto em sua cela em um aparente suicídio), Ghislaine se acreditada “intocável”. No entanto, foi justamente a morte do milionário que colocou maior pressão para a prisão de Ghislaine, que tinha total acesso à vida e negócios do ex-namorado.

Ghislaine e Epstein circulavam com amigos como príncipe Andrew, presidente Donald Trump, o ex-presidente Bill Clinton, assim como vários artistas famosos. Príncipe Andrew é pessoalmente acusado por uma das sobreviventes de ter abusado dela quando ainda tinha 17 anos, mas nega envolvimento mesmo com as fotos dele no apartamento de Ghislaine em Londres abraçado com a menor. O advogado criminal Allan Dershowitz, que é amigo de Ghislaine e ajudou a Epstein, também foi acusado de ter tido relações com menores. Ele nega e o processo de difamação está em andamento. Dershowitz falou à jornais americanos na semana passada que boa parte dos crimes pelos quais Ghislaine está sendo acusada estão prescritos, mas a Justiça Americana segue com o processo.

Ghislaine está detida em New Hampshire, onde foi presa, e deve ser transferida para Nova York. A operação da prisão, segundo vizinhos, foi cinematográfica e envolveu helicópteros, agentes da FBI e da polícia local. Vizinhos, que não tinham reconhecido Ghislaine, quase furaram os planos da polícia quando reclamaram dos vôos dos helicópteros sobre suas casas. Receosos que a empresária fosse avisada e fugisse, os agentes apressaram a prisão. Ela estava de moleton, em casa, e foi surpreendida com a chegada da polícia. Ghislaine não resistiu à prisão.

As sobreviventes comemoraram a prisão de Ghislaine Maxwell, que é apontada como a principal sócia de Jeffrey Epstein no esquema criminoso.