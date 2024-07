O que é comemorado em 9 de julho? É feriado?

O dia 9 de julho está chegando e vem a dúvida: é feriado? De que? Onde? A data, que este ano cai em uma terça-feira, é considerada feriado no Estado de São Paulo, que comemora o dia da Revolução Constitucionalista de 1932 – movimento realizado pelos paulistas contra a ditadura do então presidente Getúlio Vargas. Na época, milhares de jovens, entre homens, mulheres e crianças, envolveram-se na luta armada, que durou quase três meses e, segundo as estatísticas da época, matou oficialmente 934 pessoas, tendo um fim em 2 de outubro de 1932.

Quando cairá 9 de julho nos próximos anos? Quem está no estado de São Paulo e anseia pelo feriado neste dia, pode se programar também para descansar nos próximos anos. O 9 de julho cai em uma: Quarta-feira em 2025

Quinta-feira em 2026

Sexta-feira em 2027 Confira a lista de feriados nacionais em 2024 1° de janeiro: Confraternização Universal (segunda-feira);

29 de março: Sexta-Feira Santa/Paixão de Cristo (sexta-feira);

21 de abril: Tiradentes (domingo);

1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (quarta-feira);

7 de setembro: Independência do Brasil (sábado);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado);

2 de novembro: Finados (sábado);

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira);

20 de Novembro: Consciência Negra (quarta-feira);

25 de dezembro: Natal (quarta-feira). Pontos facultativos: 28 de outubro: Dia do Servidor Público (segunda-feira).

Assine a newsletter de CLAUDIA

Continua após a publicidade

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.