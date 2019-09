Saiba quem vai estrear no Jornal Nacional

Após o anúncio da saída da jornalista Monalisa Perrone da Rede Globo para a CNN Brasil, nesta terça-feira (3), o diretor de jornalismo da emissora, Ali Kamel, revelou que Roberto Kovalick será o novo apresentador do Hora 1.

Segundo o Notícias da TV, além da estreia no jornal matutino, que acontecerá na próxima segunda-feira (9), Kovalick também fará parte do rodízio de apresentadores do Jornal Nacional aos sábados.

Por conta da programação especial de 50 anos do telejornal, a emissora explica que o jornalista deve começar a partir de novembro.

