O apelo que Tanya fez antes de morrer de câncer mostra o amor de uma mãe

Tanya Davies, uma inglesa de 32 anos, fez um apelo aos seus familiares horas antes de morrer depois de lutar contra um câncer por 20 meses. Ela pediu para que a família cuidasse de seus dois filhos, Ben, de 14 anos e Jack, de 8.

Tanya, que faleceu na quinta-feira (16), documentou todo seu processo com a doença nas redes sociais, desde o momento da descoberta até os últimos dias em um hospital.

Um familiar contou que ela constantemente pedia para que a família cuidasse bem de seus filhos. “Nos meses antes da sua morte ela sempre falava ‘por favor, criem bem esses meninos’, era tudo que ela queria”.

Meses antes, os médicos disseram que Tanya estava curada, mas pouco antes do Natal do último ano ela descobriu que o câncer havia voltado. “Deixar os meninos me deixa com muito medo. Estou devastada por termos que passar por isso de novo”, escreveu em seu Facebook.

Jack, de 8 anos, e Ben, de 14

Um campanha conseguiu coletar 10 mil libras para que Tanya conseguisse fazer uma última viagem com sua família. Ela também revelou em suas redes sociais que havia programado uma viagem para a Grécia com o dinheiro arrecadado para os próximos meses.

Depois de sua morte, muitos amigos deixaram homenagens em seu Facebook. “Você é a maior inspiração para todos nós e vamos lembrar de como você era incrível todos os dias”, escreveu uma.

