Homem esfaqueia ex, abre fogo em igreja e mata três em Minas

Um homem identificado como Rudson Aragão Guimarães matou a ex-namorada e depois atirou contra fiéis de uma igreja evangélica na noite desta terça (21). A chacina aconteceu em Paracatu, região noroeste de Minas Gerais.

De acordo com as informações preliminares da Polícia Militar, a intenção do homem de 39 anos era matar o pastor do templo, que seria o novo marido de sua ex-companheira.

A corporação também informou que a mulher foi morta na casa da mãe dele. Armado com uma faca, ele golpeou a mulher no pescoço. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.