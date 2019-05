Perdi minha mãe e minha irmã para as drogas num intervalo de 8 meses

Stacey Jorden, de 29 anos, perdeu sua irmã mais nova e sua mãe para as drogas. A jovem compartilhou sua comovente história na web, com uma foto de sua irmã, Lucy White, de 24 anos, entubada no hospital, e fez um alerta sobre a dependência química. O caso aconteceu em Bristol, na Inglaterra.

Lucy era estudante de criminologia e sofreu uma convulsão após tomar um coquetel de cocaína e medicamentos fortes, em maio do ano passado. O trágico acontecimento inspirou sua mãe, Annabel White, a parar de usar a droga. Porém, em janeiro deste ano, oito meses depois da morte da filha, ela também faleceu, aos 51 anos de idade, pelo mesmo motivo.

Stacey e Lucy têm uma história de vida complicada. As irmãs passaram a maior parte da infância em orfanatos. No dia em que a filha sobrevivente foi enterrar as cinzas de Annabel e de Lucy, ela encontrou uma carta da mãe às filhas, elogiando-as por terem enfrentado esse passado.

“Eu culpo as drogas pelas duas mortes. Se a minha mãe não fosse viciada em drogas, nossa vida poderia ter sido completamente diferente”, desabafa Stacey. “Minha mãe não conseguiu cuidar de Lucy e de mim. Lucy sofreu com o fato de não ter ficado com nossa mãe. Se ela não usasse drogas, Lucy não usaria também”, apontou.

Stacey já havia tentado ajudar sua irmã a se livrar das drogas em 2017, mas ela voltou a usar narcóticos. Depois de uma convulsão, o cérebro de Lucy ficou sem oxigênio por 40 minutos e a sua morte cerebral foi declarada.

