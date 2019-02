10 looks monocromáticos para se inspirar

Esqueça regras datadas. Ao incorporar cores nos looks, não é necessariamente preciso sobrepor algo chamativo com algo mais neutro. Os visuais monocromáticos também são super harmoniosos e estão em alta.

Com diferentes cores – todas, praticamente -, você pode montar um conjunto de tirar o fôlego sem que fique colorida demais. Separamos algumas ideias de looks monocromáticos para você se inspirar. Confira:

Coral

Essa é a escolhida pela Pantone como a cor do ano de 2019. Super romântico, o tom combina com um dia no parque ou um encontro com alguém especial.

–

Marrom

Mais neutro, o tom terroso deixa o look sóbrio e é a cor da vez.

–

Roxo

O tom escolhido nem sempre precisa ser usado nos acessórios. Mantê-lo apenas nas roupas é uma forma de fazer com que o visual fique harmônico.

–

Amarelo mostarda

Quase terroso, o tom quente pode ser usado no verão, mas é mais sofisticado e sóbrio do que um amarelo vivo.

–

Amarelo

Falando nela, a cor também fica ótima em combinações de verão. Leve e alegre, pode ser usada com acessórios um pouco mais neutros.

–

Vinho

Forte e sofisticado, o vinho combina com diversos tons de pele e pode ser perfeito para visuais de inverno, por proporcionar uma sensação de calor.

–

Laranja

Agora, se você quiser chamar atenção com suas combinações, um look monocromático laranja é a escolha ideal. No entanto, por mais que seja bastante extravagante, com as peças e os tons certos, a cor pode ser elegante.

–

Cinza

Quase esporte, o tom pode ser bastante despojado. Desde um encontro com as amigas até um jantar importante, o cinza pode lhe acompanhar de forma deslumbrante.

–

Creme

O tom chega muito perto do branco e pode ser a opção perfeita para um visual de trabalho. Claro e muito delicado, combina com diversos tons de pele e ainda permite que você solte a imaginação nos acessórios.

–

Vermelho

Assim como o laranja, o vermelho é bastante chamativo e exige personalidade. Apostar em acessórios mais neutros, como calçados brancos, pode ser uma boa saída para equilibrar o visual.

