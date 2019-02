Após demissão, Fernando Rocha posta ‘indireta’ no Instagram

Fernando Rocha não irá renovar seu contrato com a Globo. A informação foi confirmada pela comunicação da emissora.

“A Globo e Fernando Rocha encerrarão seu vínculo de trabalho ao fim do contrato do apresentador, em agosto. Fernando entra de férias e deixa, nesta quarta-feira, dia 27, a função de apresentador do ‘Bem Estar’. Ele não será substituído e Mariana Ferrão continua à frente do programa”, disse em nota a emissora.

Ao UOL, o jornalista e apresentador disse que foi pego de surpresa. “Fui pego de supetão. A decisão de mudar o programa foi do Mariano [Boni, diretor de conteúdo de Variedades] , ele reformulou esse grupo e me comunicou que eu iria deixar e me deixou a vontade pra procurar outros projetos dentro e fora da Globo”, disse Fernando.

Segundo ele, o tempo para que ele pudesse fazer brincadeiras com público, que muitas vezes viravam memes na internet, foi ficando escasso.

“Realmente não cabia ali mais no programa, estava sério demais. Sou mais alegre do que triste. Fiquei uma semana em Brumadinho, me lembrou o acidente da TAM, que também cobri em 2007, isso me fez pensar muito. Essa semana foi muito definitiva pra eu pensar. Entendi o rumo novo que as coisas estavam tomando e o que o programa estava virando”, comentou.

“Eu, que muitas vezes estava virando meme, estava procurando mortos nas tragédias de Brumadinho. Tem alguém no lugar errado, né? Esse alguém sou eu”, concluiu.

Na noite em que foi dispensado, Rocha usou o Instagram e publicou o que foi considerado uma indireta para a empresa. “Impreterível, inexorável, mais forte e adiante a vida vai caminhar; “amanhã vai ser outro dia e depois de amanhã então… nem se fala” #eupassoelespassarinho“, escreveu,