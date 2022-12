Netflix vai punir quem compartilhar senhas a partir de 2023; entenda

Após inúmeros rumores, a Netflix finalmente anunciou que irá proibir o compartilhamento de senhas a partir de 2023. A medida começará a ser implementada nos Estados Unidos já no primeiro semestre e, alguns meses depois, passará a valer em outros países — incluindo o Brasil. As informações foram confirmadas pelo The Wall Street Journal.

Num primeiro momento, a gigante do streaming enviará notificações para quem estiver usando a conta de amigos ou familiares, sugerindo que esses indivíduos paguem um valor extra. Caso o usuário não siga o protocolo, haverá duas opções: o banimento do cadastro ou até mesmo um processo jurídico por violação de direitos autorais.

Para a medida ser efetiva, a Netflix irá rastrear o endereço de IP de seus clientes, validar o login por localização e analisar a atividade das contas. Obviamente, o posicionamento da empresa não está sendo encarado com bons olhos pelo público geral, já que mais de 100 milhões de pessoas consomem os filmes e séries da marca através da conta de terceiros.

Mesmo assim, a empresa está preparada para lidar com a rejeição: “Não se engane, os consumidores não vão adorar a ideia logo de cara”, afirmou Ted Sarandos, Co-CEO da Netflix, em comunicado aos investidores.

Vale lembrar que esta decisão já estava nos planos do serviço desde 2019, quando um estudo comprovou que a empresa perdia mais de US$ 135 milhões por mês por conta do compartilhamento de senhas.