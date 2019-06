Exame em Najila Andrade aponta lesão no dedo da modelo

Um exame de corpo de delito feito por Najila Trindade Mendes de Souza, a mulher que acusa Neymar de estupro, apontou uma lesão em um dedo da mão direita da modelo.

Realizado pelo Instituto Médico Legal (IML), o exame foi feito após o registro de boletim de ocorrência no dia 31 de maio. O laudo do IML não apontou lesão nas partes íntimas de Najila, mas os investigadores não descartam a possibilidade de abuso sexual.

A delegada Juliana Lopes Bussacos, responsável pelo caso, analisa o exame.

Novos trechos da conversa foram revelados

A TV Record divulgou, na quinta-feira (6), a continuação da conversa entre Neymar e Najila Trindade. As mensagens são de 16 de maio, dia seguinte ao suposto abuso sexual.

Em um primeiro trecho do diálogo na rede social, divulgado por Neymar no dia 2, Najila convida o jogador para um segundo encontro e, sem obter resposta, ela diz: “Eu vou dormir, tá? Você não vem e está dando mancada, me deixando esperando”.

No novo trecho divulgado, a conversa continua depois dessa última mensagem da modelo. Neymar diz que chegará em 15 minutos, a conversa é interrompida e retomada depois do encontro no hotel.

Neymar nega as acusações de estupro.