A ativista paquistanesa Malala Yousafzai participou, nesta segunda-feira (9), em um evento sobre educação organizado pelo Itaú Unibanco, em São Paulo. Ao longo da tarde, ela conheceu jovens de ONGs brasileiras, além de grandes nomes na luta pelos direitos sociais e acesso ao conhecimento.

Na mesa montada para o debate, além da jornalista Adriana Carranca, autora do livro “Malala, a menina que queria ir para a escola”, e Ana Lucia Villella, presidente do Instituto Alana, destacaram-se três mulheres que já foram reconhecidas pelo Prêmio CLAUDIA.

A escritora Conceição Evaristo venceu na categoria Cultura da edição de 2017 pelo conjunto de sua obra na literatura. Ao lado dela, Dagmar Garroux, a “Tia Dag”, vencedora na categoria Trabalho Social, em 2015, pelos serviços prestados à comunidade na sua Casa do Zezinho. Por último, mas não menos importante, a cientista política Tabata Amaral, finalista na categoria Revelação em 2017, pela criação do Mapa Educação e do Movimento Acredito.

Na plateia, também destaca-se a fala importante e emocionante de MC Soffia, garota negra, engajada na luta contra o racismo e premiada no ano passado na categoria Revelação.

