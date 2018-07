Emoção e incentivo marcaram a tarde de diálogos sobre educação com a presença da ativista paquistanesa Malala Yousafzai. O evento, promovido pelo Itaú Unibanco, aconteceu na tarde desta segunda-feira (9), no Auditório Ibirapuera, em São Paulo.

Depois de depoimentos inspiradores, como os de Conceição Evaristo, Tabata Amaral e MC Soffia, a jovem Nobel da Paz enviou uma mensagem de esperança aos jovens brasileiros.

“Essa foi uma oportunidade maravilhosa para aprender sobre a cultura do Brasil, sobre como as meninas vivem aqui, quais dificuldades passam e como precisamos nos unir em prol da educação feminina neste país para garantir que elas realizem seus sonhos e não sejam despidas de seus direitos básicos.

Estou empolgada com o trabalho que desempenharemos aqui, mas também gostaria de dizer algo para todas vocês…

Sei que vocês estão tristes, com raiva, frustradas e até com falta de esperança por causa da situação sociopolítica do país. Mas preciso reafirmar: o seu ativismo, a sua voz e a sua luta têm o poder de trazer mudanças. Vocês tem que erguer suas vozes.

Quando eu estava lá no Vale do Swat [no Paquistão], não ficava esperando que falassem por mim. Não esperem que alguém fale por vocês ou note o que está faltando. Levante sua voz, seja pela discriminação de gênero, seja pela ausência do básico.

Neste momento, com as eleições que devem ocorrer em breve, é preciso garantir que a educação das meninas seja uma prioridade e que haja orçamento suficiente para isso. É preciso combater a evasão escolar e garantir que es crianças estejam em sala de aula.

A mudança está ali. Nos veremos o dia em que alcançaremos direitos iguais. Eu estou com vocês, Brasil”, disse a ativista.

Assista na íntegra:

