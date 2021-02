Mulher trans morre após ser deixada em incêndio durante cirurgia plástica

Neste domingo (21), Lorena Muniz, que era modelo e maquiadora, morreu após ser deixada em um incêndio na clínica Paulino Plástica Segura, em Taboão da Serra, São Paulo. A mulher realizava uma cirurgia plástica de implante de silicone, quando o local sofreu um curto-circuito. A morte cerebral foi divulgada pela deputada estadual Erica Malunguinho e pela vereadora de São Paulo Erika Hilton, ambas de São Paulo.

Segundo o marido de Lorena, o influenciador Washington Barbosa, o procedimento era o grande sonho da esposa. “Ela viajou para São Paulo para fazer a cirurgia com um médico famoso entre as mulheres trans. Teve um curto-circuito e o ar-condicionado pegou fogo. Ela chegou a ficar lá sete minutos inconsciente, inalando fumaça”, contou Washington em um vídeo, em que pedia ajuda para sair de Pernambuco para São Paulo.

Assim como Erica Malunguinho, a vereadora Erika Hilton também acompanhou o caso e prestou suporte jurídico para a família de Lorena.

Lorena foi abandonada, enquanto ainda estava sedada, dentro de uma clínica de cirurgia plástica, após uma pane elétrica causar um curto-circuito.

Ela se encontra entre a vida e a morte.

Essa é a realidade cruel e perversa que esses carniceiros submetem os corpos transvestigêneres

Malunguinho ressaltou sobre a precariedade dessas clínicas e da fiscalização do poder público. “Muitas meninas trans e travestis são vítimas de clínicas que realizam processos cirúrgicos que não garantem a segurança e qualidade dos procedimentos. É uma realidade no Brasil. Profissionais não habilitados, ambientes inadequados. É um fato que, inclusive, também pode prejudicar pessoas que não são trans. É fundamental que os órgãos competentes fiscalizem esses locais. Ao contrário do que pensam, isso não é um processo estético, e sim parte da luta das pessoas trans e travestis em se encontrarem no corpo de suas identidades.”

Erica também lembrou que pessoas trans podem fazer o processo transexualizador pelo SUS, mas que “é preciso avançar para que o descaso que culminou nesta tragédia não seja uma constante.” Desde 2006, o sistema introduziu por meio da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde o direito ao uso do nome social. A partir de 2008, a comunidade T passou a ter direito de fazer cirurgias de redesignação sexual, porém a espera pelo atendimento é lenta pela combinação dos fatores: quantidade de pessoas interessadas, tempo do processo e infraestrutura disponível.