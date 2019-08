Mulher perde a sobrancelha após tratamento estético

Lauren Thomson, 21 anos, teve suas sobrancelhas queimadas depois de ter uma reação a um procedimento estético. A jovem estava em uma viagem em Ibiza quando resolveu fazer o tratamento. Porém o resultado não foi como o esperado.

Após o procedimento, Lauren ficou com uma faixa vermelha na região do olho direito e perdeu quase todos os pelos da sobrancelha. Ela compartilhou no Twitter fotos de como ficou seu rosto depois do ocorrido. “Tive uma reação à tinta da sobrancelha e isso queimou meus pelos e agora não tenho mais nenhum no rosto”, escreveu ela na publicação.

Muitos usuários ficaram chocados com a publicação da menina e começaram a ajudá-la. “Meu Deus Lauren! Você precisa mostrar para eles que isso é ridículo, eles devem ter feito o teste errado ou usado uma tinta diferente”, escreveu uma internauta.

O caso chamou a atenção para o cuidado que deve ser tomado antes de realizar qualquer procedimento estético. Os tratamentos para a sobrancelha devem sempre ser realizados com a presença de um profissional e em uma clínica especializada. Confira também 4 erros que cometemos nas sobrancelhas – e como evitá-los.

