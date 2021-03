Mulher morre após acidente em academia do Espírito Santo

Uma mulher, de 47 anos, morreu após sofrer um acidente dentro de uma academia de treino funcional no Espírito Santo. Segundo o G1, Duda Vervloet fazia exercícios quando lesionou sua coluna. Ela passou 17 dias internada, mas não resistiu e morreu no sábado (6).

De acordo com testemunhas, a mulher caiu de uma caixa de madeira durante a pratica esportiva. O dono da academia e médico ortopedista, Ricardo Smarzaro, informou que uma vértebra da vítima saiu do lugar.

“Na hora, ela perdeu sensibilidade, o movimento das pernas, e estava sentindo muita dor nos braços. Depois, ela começou a ter um pouco mais de edema por causa do choque e perdeu um pouco dos movimentos das mãos”, descreveu Ricardo.

Assim que obteve socorro, a aluna foi internada em um hospital privado de Linhares, sua cidade, e foi submetida a uma cirurgia no dia 22 de fevereiro. Porém, com uma piora no quadro clinico, seguiu na Unidade de Tratamento Intensiva.

“Até hoje estamos buscando uma resposta, porque nenhum dos médicos soube explicar o que aconteceu com ela. Ela teve uma complicação respiratória e vascular tão grande que levou ela à UTI após a cirurgia”, disse.

Os familiares de Duda preferiram manter sigilo em relação ao ocorrido. Já o Conselho Regional de Educação Física (CREF) vai abrir uma sindicância para saber mais sobre a conduta ética dos profissionais envolvidos no acidente.