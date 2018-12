Acidente doméstico deixa dedos de mulher completamente pretos

Zhang, uma mulher chinesa de 53 anos, sofreu um pequeno corte enquanto limpava a casa. Porém, como o ferimento era pequeno, ela o ignorou e voltou às tarefas que realizava.

Passados dois dias do acidente doméstico, a mulher notou um pequeno hematoma no local. A mancha se espalhou por toda a mão da chinesa e, com exceção de seu polegar, seus dedos ficaram pretos. Ao todo, oito dos dez dedos ficaram escuros, a princípio, por conta do corte.

Ao ir a um médico, a mulher recebeu o diagnóstico de que seus dedos tinham sofrido gangrena, condição que acontece quando os tecidos do corpo morrem. O problema é causado pelo baixo nível de distribuição de sangue, podendo ser ocasionado por uma doença, acidente ou infecção. Além da mudança de cor, os dedos de Zhang coçavam, ficaram secos, doloridos e gradualmente entorpecidos.

A mulher não precisará amputar os dedos, já que teve tratamento rápido. No entanto, os médicos fizeram um alerta para pacientes com problemas semelhantes ao da moça: procure ajuda médica imediatamente caso perceba algo incomum.

