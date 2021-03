Chef Renata Vanzetto faz alerta após filho recém-nascido contrair Covid-19

A chef Renata Vanzetto usou seu Instagram nesta quinta-feira (4) para compartilhar através dos stories o que aconteceu com seu filho recém-nascido, Max, de quase um mês, que ficou cinco dias internado após contrair Covid-19.

Renata, que no início do vídeo diz que pensou muito antes de expor a situação, fez o relato para ajudar e alertar mães, pais e pessoas como um todo.

De acordo com o relato da chef, o filho começou a ficar febril no final da semana. “Passou e voltou, 37,2ºC. No domingo, ele teve febre, fomos correndo para o hospital, porque ele é um recém-nascido. Febre em recém-nascido é muito sério”, disse.

Ao chegar ao hospital, vários exames foram feitos, mas não foi detectada nenhuma doença. “Fez exame de tórax, de coração, de meningite, de sangue. Foram 24 horas de muita aflição e muito medo. E aí saiu o exame de Covid e ele estava com Covid”, contou.

“Ele está bem, tivemos alta. Foram cinco dias. Só ficou com febre. Não teve mais nenhum sintoma. Mas por ser recém-nascido teve que ficar em observação. O que passei não desejo para nenhuma mãe. Foi realmente muito difícil. Cuidem-se, mais do que nunca”, alertou Renata.

Após o alerta, Renata postou uma foto com o Max com mais uma mensagem. “Essa doença assusta, separa a família e, às vezes, não tem um final feliz. Não duvidem disso.”