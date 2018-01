Uma mulher de 30 anos, chamada Edilene Coelho dos Santos, foi assassinada pelo marido na tarde de quarta-feira (17) em Guarantã do Norte, a 721 km de Cuiabá, na frente do filho de 9 anos e um bebê de 22 dois dias de vida.

No boletim de ocorrência, a família conta que Ademilson Nunes, de 30 anos, cumpria liberdade condicional pelo crime de violência doméstica em outro casamento.

A Polícia Civil disse que foi chamada pela Polícia Militar. Edilene foi encontrada caída no chão com uma facada nas costas e arma do crime ao lado do corpo. O conselho tutelar resgatou a criança e o recém-nascido do local do crime.

A mãe da vítima contou que antes do caçula nascer, o casal discutia com muita frequência e que Ademilson já agredia. Segundo relatos, ele era ciumento e quebrava objetos da mulher durante as brigas.

Ele está foragido e a polícia procura pistas de seu paradeiro.