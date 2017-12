A jovem Daiane Reis Mota, grávida de oito meses, foi encontrada morta no domingo (17), na cidade de Serrinha, a cerca de 170 km de Salvador. O marido confessou que matou a mulher e foi preso pela Polícia Civil.

O corpo foi encontrado no povoado de Murici, em uma área com mato alto, por ciclistas que faziam trilhas no local. O bebê que ela esperava também não sobreviveu. O parto deveria acontecer nesta segunda-feira (18).

Adilson Prado Lima Júnior chegou a denunciar o desaparecimento da vítima, mas as autoridades desconfiaram da versão dele, que acabou revelando que cometeu o crime. Ele contou que chegou a esconder os objetos da vítima para dificultar a identificação.

Adilson foi indiciado pelo crime de feminicídio e deve ser levado ao presídio de Serrinha.