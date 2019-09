Mulher de 40 anos morre ao cair de 10º andar de prédio

A advogada Melissa Barbara dos Santos, de 40 anos, morreu ao cair do 10º andar do prédio onde morava, na madrugada de domingo (8), em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A Polícia Civil abriu, na segunda-feira (9), um inquérito para investigar o ocorrido.

Segundo o boletim de ocorrência, no apartamento da vítima foram encontrados “enforca gatos”, usados para consertar a rede de segurança da sacada, que estava rasgada. Também foram encontradas uma garrafa de vinho vazia e uma taça no chão.

Os “enforca-gatos” foram usados para consertar rede de proteção que estava rasgada

De acordo com Júlio Pesquero, delegado responsável pelo caso, que concedeu entrevista ao G1, a principal hipótese é de que a queda foi acidental. Ele explica que a teoria é de que Melissa subiu no parapeito da sacada e, por estar, provavelmente, embriagada pelo vinho, se desequilibrou e caiu.

O delegado afirma, também, que aguarda um laudo pericial e a necrópsia para chegar a qualquer conclusão.

O corpo de Melissa foi enterrado na segunda-feira (9), em São José do Rio Preto.

