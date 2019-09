Artista plástico esfaqueia mulher em São Paulo

O artista plástico Cleber Gomes Pereira, 29 anos, esfaqueou a mulher, 33 anos, em uma discussão na noite de sábado (7). O crime aconteceu na casa em que os dois viviam, em Embu das Artes.

A vítima conseguiu escapar ferida e buscar ajuda batendo no portão da casa de uma vizinha, que a socorreu. Ela foi levada para o Pronto-Socorro Central de Embu e, até agora, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Uma equipe da Guarda Civil Municipal prendeu o homem quando ele ainda estava no mesmo local do crime. Lá os guardas encontraram também duas facas que foram usadas por ele para agredir a mulher. As armas foram levadas por uma equipe de peritos do Instituto de Criminalística.

Segundo a polícia, o homem confessou o crime durante o depoimento na delegacia. O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado (feminicídio).

