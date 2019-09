Garota de 5 anos com paralisia cerebral morre vítima de estupro no RS

Uma menina de cinco anos, que sofria com paralisia cerebral, morreu após ser estuprada em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. A criança chegou a ser levada ao Hospital Universitário, mas não resistiu e faleceu durante a madrugada de sábado (7). Um suspeito de 18 anos confessou o crime e foi preso.

O rapaz, segundo a Polícia Civil, teve a prisão preventiva decretada por estupro de vulnerável e foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Santa Maria. O autor do crime é filho do padrasto da menina. Além disso, ainda de acordo com a polícia, ele não tinha antecedentes criminais.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Roberta Trevisan, o estupro aconteceu no berço dentro do quarto onde estavam o padrasto e a mãe da menina. Em depoimento, o casal afirma que não ouviu e nem viu nada e que só viram que a criança estava roxa e com a respiração fraca por volta das 5h da manhã.

“É impossível que ninguém tenha ouvido nada, até pela extensão dos ferimentos”, disse a delegada ao Universa, da UOL, ressaltando que a casa é bem pequena. O jovem de 18 anos confessou o abuso, mas disse em depoimento que a menina estava respirando quando saiu do quarto.

Ainda segundo a delegada, os pais da garota podem ser responsabilizados por omissão. As investigações seguem com a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e o inquérito deve ser concluído na próxima semana.

