Parto apressado: Mulher dá à luz no meio do corredor do hospital

O casal norte-americano Jesica Wright Hogan e Travis Hogan, até então pais de cinco meninas, estava aguardando a chegada do seu sexto filho, Max, porém nem tudo ocorreu conforme o planejado. O bebê não aguentou a ansiedade de conhecer a sua família e nasceu no corredor do hospital, antes mesmo de sua mãe receber atendimento. “Desde o início, a gravidez de Max foi no mínimo imprevisível”, conta Jesica no blog da fotógrafa que acompanhou o parto.

Entre Jesica sentir fortes contrações e notar a bolsa rompida ainda em casa até dar à luz seu filho no meio do corredor do hospital passaram-se 25 minutos.

O parto ocorreu no dia 24 de julho do ano passado e foi todo registrado pela fotógrafa do casal, Tammy Karin. No blog da profissional, a mãe conta que sentiu algumas contrações dias anteriores e que caminhou bastante com seu marido para ajudar no processo de estimulação. “Achamos que estávamos nos estágios iniciais de receber o último bebê da nossa família”.

No dia do nascimento de Max, Jessica chegou a sentir outras contrações as duas horas da manhã e ficou indecisa se deveria ir ao hospital ou não. “Ah, essa intuição é real. Se eu tivesse dado crédito para essa voz que estava na minha cabeça naquela noite! No lugar disso, decidi finalmente que iria dormir um pouco, certa de que saberia quando era hora. Afinal, era meu sexto bebê.”

No meio da noite, ela acordou com fortes dores e foi então que sua bolsa se rompeu. “Meu Deus, não vamos conseguir chegar. Vamos ter esse bebê em casa”, declarou Jesica no momento. O casal correu para o hospital, ligaram para a fotógrafa e não conseguiram nem chegar no quarto antes de Max vir ao mundo.

