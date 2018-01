A Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, 36 anos, quer romper com a tradição da Família Real na hora do parto. Grávida do terceiro bebê, ela teria compartilhado o desejo de ter o filho em casa.

Segundo fontes próximas disseram ao The Express, Príncipe William demonstrou apoio à esposa, apesar de não fazer parte do protocolo real. Os outros dois filhos do casal nasceram no St Mary’s Hospital, em Londres.

Os dois pensaram que seria incrível para os herdeiros George e Charlotte estarem próximos neste momento.