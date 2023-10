MTV EMA 2023 é cancelado após ameaças de atentados

O MTV Europe Music Awards, uma das maiores premiações de música do mundo, foi cancelado por questões de segurança, devido às múltiplas ameaças de atentados terroristas que a Europa vem recebendo por conta do conflito Israel-Palestina. A cerimônia estava programada para o dia 5 de novembro, no Paris Nord Villepinte, em Paris. Artistas brasileiros como Anitta, Anavitória, Luísa Sonza, Kevin o Chris, Manu Gavassi e Matuê estavam na lista de indicados ao MTV EMA 2023.

“O MTV EMA é uma celebração global da música realizada anualmente, mas enquanto assistimos aos acontecimentos devastadores em Israel e Gaza continuarem a se desenrolar, este não parece ser um momento de celebração global. Com milhares de vidas já perdidas, é um momento de luto”, comunica a organização do evento em nota oficial.

Além disso, comentam que esperam que a premiação possa voltar ao normal em 2024.

Ameaças na Europa

Desde a eclosão do conflito, na semana passada, 14 aeroportos da França receberam ameaças de atentados. Destes, oito foram evacuados por risco de bombas no local. Nesta quinta-feira (19), permanecem abertos os aeroportos parisienses Charles de Gaulle e Orly.

As autoridades locais também anunciaram um alerta de “ataque de emergência”, na última sexta-feira (13), após um professor ter sido esfaqueado em Arras, no norte da França. No dia seguinte, foi a vez do Museu do Louvre fechar as portas.

Indicados de destaque do EMA

Entre os brasileiros indicados à premiação – agora, adiada – , Anitta se destaca com duas indicações, concorrendo na categoria Melhor Artista Latino e Maiores Fãs. Já na categoria Melhor Artista Brasileiro concorriam Anavitória, Kevin O Chris, Luísa Sonza, Manu Gavassi e Matuê.

A cantora norte-americana, Taylor Swift, liderava a lista de indicações, incluindo as maiores da noite, como Melhor Artista, Música do Ano e Clipe do Ano.

Entre as performances confirmadas, estavam JungKook, Thirty Seconds to Mars, Sabrina Carpenter, David Guetta, Ozuna, Rema, The Kid Laroi, Reneé Rapp, Anne-Marie, Manuel Turizo e Coi Leray. A premiação deve retornar em 2024.

