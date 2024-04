Morre O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano envolvido em crimes

O ex-jogador de futebol americano, O.J. Simpson, faleceu aos 76 anos nesta última quarta-feira (10) em Las Vegas, Nevada, nos EUA.

A informação foi confirmada pela família, em uma nota publicada no perfil oficial de O.J. no X, antigo Twitter, informando que ele faleceu ao lado de amigos e familiares.

O.J estava em tratamento contra câncer de próstata desde maio de 2023 e compartilhava a sua rotina e o tratamento contra a doença com seguidores nas redes sociais. Confira o comunidado na íntegra:

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.

He was surrounded by his children and grandchildren.

Continua após a publicidade

During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.

-The Simpson Family

— O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024