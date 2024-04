Tomorrowland Brasil anuncia datas e tema oficial para edição de 2024

Agora é oficial: a próxima edição do Tomorrowland Brasil acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de outubro no Parque Maeda, em Itu (SP). O pré-registro acontecerá amanhã (10/04) pelo site oficial do evento. A venda geral global está marcada para começar a partir de 2 de maio pelo mesmo site. Saiba tudo sobre o festival!

O tema da edição de 2024

O tema da próxima edição da Tomorrowland Brasil será o mundo de “Adscendo”, uma narrativa mística que propõe uma experiência imersiva aos participantes que entrarem no Parque Maeda. Lá, os fãs de música eletrônica poderão explorar uma história de amor, união e magia.

Seguindo a tradição, o palco Adscendo foi desenvolvido internamente pela equipe criativa do Tomorrowland, que realizou desde a concepção da ideia até a sua montagem.

Inclusive, o palco, que possui 43 metros de altura, 160 metros de largura, 1.050 luzes e 230 caixas de som, chegou a dar às caras na edição da Bélgica em 2023. Neste ano, ele será transportado para o Brasil.

Tomorrowland 2024 trará a ampliação do Dreamville

A DreamVille, área de acampamento oficial do evento, será ampliada em 2024. Com isso, os glampings contarão com mais espaço para pessoas, com camas montadas e diversas outras comodidades.

Uma alternativa mais acessível são as tendas disponibilizadas pelo Tomorrowland Brasil, equipadas com colchão inflável e saco de dormir, para os participantes que não têm seus próprios equipamentos e desejam montar sua própria hospedagem.

Ao final da estadia, aqueles que escolherem este pacote terão a opção de levar para casa o equipamento de camping fornecido pela organização. O acampamento poderá comportar até 20 mil pessoas.

Experiências diversas integrarão o festival

Além da reformulação do DreamVille, o Tomorrowland Brasil 2024 terá diversas experiências de estadia, como o Marketplace com lojas, estúdio de tatuagem, padaria, barbearia e aulas de yoga.

Global Journey para visitantes de outros países ou estados brasileiros

Para os visitantes de outros países ou estados brasileiros, o Tomorrowland oferece o Global Journey, seu programa oficial de viagens, que inclui passagens aéreas (ou de ônibus) e hospedagem no DreamVille ou em hotéis parceiros do festival. Os pacotes e ingressos do Global Journey estarão disponíveis para compra a partir de 22 de abril no site oficial do Tomorrowland Brasil.

Serviço Tomorrowland Brasil 2024

Quando : 11, 12 e 13 de outubro de 2024, das 13h às 1h

: 11, 12 e 13 de outubro de 2024, das 13h às 1h Onde : Parque Maeda – Rod. Dep. Archimedes Lammoglia – Km 18, Itu/SP

: Parque Maeda – Rod. Dep. Archimedes Lammoglia – Km 18, Itu/SP Pré-registro : 10 de abril de 2024 às 10 horas até 1º de maio às 10h – Horário de Brasília.

: 10 de abril de 2024 às 10 horas até 1º de maio às 10h – Horário de Brasília. Venda geral dos ingressos : A partir de 2 de maio de 2024 às 10 horas – Horário de Brasília.

: A partir de 2 de maio de 2024 às 10 horas – Horário de Brasília. Pré-venda dos vouchers: entre 18 e 20 de abril de 2024.