Infarto aos 32 anos: morre a campeã de muay thai Monique Piske

A campeã brasileira de muay thai Monique Piske foi encontrada morta neste domingo (2) aos 32 anos. De acordo com sua irmã Luciana, a atleta sofreu um infarto em sua casa, localizada em Guaramirim, no norte de Santa Catarina, onde foi encontrada já sem vida pelos pais.

Em 2018, Monique se tornou a primeira atleta catarinense a competir no Portuários Stadium, o maior estádio de muay thai no Brasil. No mesmo ano e no mesmo lugar marcante, ela levou para casa o cinturão da categoria 70kg.

A lutadora conquistou também o título de bicampeã estadual pela modalidade e também carregava a vitória na “Copa do Brasil de Kickboxing” e no “Joinville Fight Night de MMA”.

A jovem atleta deixa o pai, mãe, irmã e sobrinhos. O velório ocorreu na manhã desta segunda-feira (3) na capela mortuária de Guaramirim.

O corpo de Monique foi levado ao crematório do bairro de Nereu Ramos, na mesma região do velório, para a última cerimônia de despedida.